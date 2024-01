“Él es una persona autorreferente, narcisa”: Ximena Rincón se refirió a dichos de Diego Ibáñez en el Congreso

Una nueva polémica se suma a la tensa relación que hay entre la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, y el líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Todo comenzó cuando Ibáñez hizo su intervención en la discusión por la Reforma de Pensiones que fue aprobada en general, pero no en lo particular en la Cámara de Diputados:

“Con cariño, diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, ex directora de AFP Provida, porque ustedes aquí, no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completa. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazan? que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”.

El hecho de que el legislador haya utilizado el rol de Rincón como ex presidenta de la AFP Provida, generó en ella un comentario que compartió en una entrevista con Radio Biobío:

“Yo creo que Ibáñez quiere ser un personaje y hace estas cosas para sobresalir, independientemente de que eso pueda o no ayudar al gobierno de Boric, que es militante de su partido. O sea, él es una persona autorreferente, narcisa y que no le importa poner en riesgo un proyecto que debería ser colectivo”, sostuvo la ex militante de Democracia Cristiana.

Pero la también integrante de la Cámara Alta también manifestó que lo hecho por Ibáñez solo perjudicó al gobierno del Presidente Boric:

“Las personas tienen que entender que las actuaciones obviamente tienen calificación. Y una actuación inteligente es inteligente y una actuación tonta es tonta. (…) Exponer el fracaso o exponer la falta de votos a una reforma que le importaba al Presidente de la República, por parte del presidente del partido del Presidente es claramente una tontera”.

Pero no solo a Ibáñez apuntó la senadora Rincón. También dijo que este tipo de actitudes “es un mal que afecta a muchos en el gobierno y que no asumen que ya dejaron atrás la comodidad de la dirigencia estudiantil o la irresponsabilidad de la dirigencia estudiantil. Y que hoy son adultos con responsabilidades, que afectan en sus decisiones, para bien o para mal, a terceros”.

La conversación siguió con un análisis de la parlamentaria sobre las intenciones de Ibáñez: “La provocación del señor Ibáñez, lo que buscaba, era atacar la credibilidad de nuestros diputados y diputadas y obviamente la institución del partido, pegándole a la presidenta del mismo”.

“El señor Ibáñez hizo estas imputaciones y no le puede salir gratis. Una, porque supuso que yo instruía a mis parlamentarios y ellos no tenían autonomía o no trabajábamos colectivamente. Y dos, señala que yo tengo algún conflicto de interés“, continuó la abogada.

“Hace 14 años dejé de ser directora de Provida, que es un hecho público y conocido”, aseveró Rincón.

Luego, la senadora continuó revelando lo que tuvo que hacer con esa misma empresa, una vez que trabajó en el gobierno:

“Y no solo dejé de serlo, sino que además, me tocó, como ministra del Trabajo, representar y objetar la fusión trucha que hizo esa AFP, la misma donde yo fui directora, y que evitó que pagara miles de millones de pesos en impuestos al fisco. Y eso terminó con la salida de la superintendenta“.

Finalmente, la parlamentaria cerró con una invitación a Ibáñez: “Me parece que el señor Ibáñez tiene que dar algún ejemplo de algún conflicto de interés que me ligue a la industria de las AFP”.

