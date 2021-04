El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mostró abierto a la posibilidad de que se efectúe una reforma a la institución uniformada, pero descartó la opción de refundarla.

En entrevista con La Tercera, el funcionario policial se refirió a las palabras de la ministra Karla Rubilar, quien en una entrevista habló de una posible “refundación de Carabineros”.

Al respecto, Yáñez dijo que “yo no sé si alguien puede pensar lo que significaría refundar una institución de 94 años, no sé cuánto se demoran en crear una policía, y no sé si existirían voluntarios para ingresar a una institución sin historia”.

Cuando se le preguntó si le molestaron las palabras de Rubilar, el general afirmó que”no es que me haya molestado, sino que uno se sorprende con situaciones que están totalmente fuera de lo que se está trabajando. No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años. Tenemos muchas cosas que corregir, pero también muchas por las cuales somos reconocidos internacionalmente”.

En relación a los críticas que se le hicieron a la institución por los procedimientos realizados durante el estallido social, Yáñez reconoció que “hubo errores, sí, pero yo creo en el cambio. Somos una institución dinámica, nos tenemos que ajustar al comportamiento social que cambia permanentemente. Las demandas que dieron origen al estallido social finalmente son las demandas de mucha gente y pueden ser absolutamente válidas, pero lo que se genera en torno a la violencia es lo que provoca que tuviéramos que hacer frente a la situación con lo que teníamos”.

“Las consecuencias fueron lamentables para el país, por todo lo que significaron las personas lesionadas, los cerca de 5 mil carabineros lesionados, el daño al patrimonio. Fueron casi 20 mil eventos de violencia que marcaron un antes y un después en nuestras operaciones, pero también se instalaron temas que no podemos pasar por alto”, apuntó.

“Por ejemplo, se dijo que en el Metro Baquedano había un centro de tortura, cosa que no fue; se dijo que en Peñalolén crucificábamos a los detenidos, algo que nunca ocurrió. Se habló de un joven que lo habían violado con un bastón de servicio, tampoco ocurrió; se entregaron listados con personas supuestamente detenidas desaparecidas, personas que cuando las fuimos a ver a sus casas no entendían por qué estaban en el listado”, manifestó.