“No estamos tras los votos ni de Sichel ni de Boric, estamos tras el apoyo de la ciudadanía que quiere transformaciones con diálogo, avanzar en paz y recuperar la capacidad de convivencia entre todos que caracterizaba a nuestro país”.

Con esas palabras, la candidata presidencial de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, aclaró en conversación con La Tercera que su campaña estará enfocada en “las personas que hoy no tienen una preferencia”.

La vallenarina manifestó que su candidatura “supera esta lógica de izquierda y derecha y supera esta dicotomía entre Boric y Sichel, es mucho más transversal, amplia y mayoritaria”.

En ese sentido, apuntó a que el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, es la continuidad del actual gobierno.”No ofrece nada nuevo de lo que ha ofrecido el gobierno de la derecha, del cual él es la continuidad y que a juicio de la mayoría de los chilenos ha sido un mal gobierno”.

“A él lo apoyan los empresarios que esperan que les dé tranquilidad y garantías de que este modelo sea una vez más protegido como algo sacrosanto y aparentar que las cosas cambian para que nada cambie mucho. Basta con ver las fotografías que se tomó esta semana abrazado a Jacqueline van Rysselberghe y a Iván Moreira, entre otros”, sostuvo.

En la misma línea, declaró: “yo creo que Sichel tiene un conflicto ideológico permanente”. Recordando que en el actual mandato del presidente Piñera fue director de Corfo, ministro de Desarrollo Social y director del BancoEstado, la candidata de Unidad Constituyente indicó que Sebastián Sichel “hoy sale criticando a su propio gobierno por la falta de apoyo a las pequeñas empresas”.

En cuanto al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, declaro que “la pregunta es ¿con quién va a gobernar en estos tiempos de urgencias sociales y urgencias políticas? Hoy no se puede pensar que se llega al Estado sin conocerlo y no teniendo la capacidad, desde el primer día, de enfrentar las transformaciones que se requieren”.

“La situación en la que se encuentra hoy nuestro país no permite ensayo y error. No permite que se llegue a experimentar, a probar cosas y a hacer una marcha blanca”, comentó la militante de la Democracia Cristiana.

En ese punto, ejemplificó: “lo digo porque para muchos aún está en el recuerdo cuando la derecha dijo que se había preparado 20 años para gobernar, pero al llegar al gobierno, sus equipos no conocían el funcionamiento del Estado. No sabían cómo se realizaban las compras públicas, los estándares que tienen las licitaciones. Cuando no se tiene la capacidad de gobernar, finalmente los perjudicados son la gran mayoría de chilenos y chilenas”.