Provoste y gestión del presidente Boric: “No se ha notado una forma distinta de gobernar y eso me preocupa”

La senadora y ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, analizó los primeros días de gobierno de Gabriel Boric, quien asumió la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo.

Hace unos días, la parlamentaria criticó la medida anunciada por el Ejecutivo respecto al congelamiento en el precio de las tarifas de transporte público regulado, ya que no se incluyeron a las regiones de Atacama y Coquimbo. “Pensaba que la letra chica era sólo mala práctica de Piñera”, expresó vía Twitter.

El Presidente Boric anunció congelar la tarifa del transporte público en todo Chile. Ahora el Gobierno nos dice que es sólo en ciudades con transporte público regulado, dejando afuera a regiones como Atacama y Coquimbo. Pensaba que la letra chica era sólo mala práctica de Piñera. https://t.co/ONRLz3HYFN — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) April 18, 2022

Al respecto, Provoste sostuvo en entrevista con La Tercera que va a “alertar cuando se generen estas inconsistencias, en que el presidente anuncia algo distinto a lo que su gobierno después quiere implementar”.

“El presidente prometió congelar la tarifa del transporte público en todo Chile durante este año y no creo que sea una crítica pedirle a su ministro (de Transportes) que cumplan lo que se anunció. Aquí no solo se está excluyendo a mi región, sino que a una cantidad muy importante de comunas en todo el país que no cuentan con el llamado transporte público regulado”, profundizó.

Asimismo, fue consultada sobre cómo ha visto el inicio del gobierno, indicando que “ha tenido un comienzo lento y el propio presidente ha reconocido que han cometido muchos errores”. En ese sentido, la legisladora siente que “no se ha notado una forma distinta de gobernar y eso me preocupa. Las mayorías eligieron al presidente para gobernar de una manera distinta y no para esperar más“.

“Lo que dije en la campaña lo mantengo. No tengo un discurso para la campaña y otro para después: el gran desafío de nuestro país es asegurar gobernabilidad con más justicia y equidad, pero también estabilidad y seguridad ciudadana. Y desde el Parlamento aún no contamos con una agenda legislativa por parte del Ejecutivo que marque ese camino. Es un error desperdiciar el primer año de gobierno, más corto por cierto, sin tramitar reformas que buscan responder a las demandas de la gente”, agregó.

La ex abanderada de la DC también planteó la medida más urgente que debería implementar el Ejecutivo dentro de los próximos meses: “Un plan para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país, que incluya un plan de desarme de armas, intervención en zonas críticas, una efectiva coordinación policial, una redistribución de la dotación de Carabineros para las tareas operativas y el combate al lavado de dinero en los territorios”.