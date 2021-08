En el Debate Presidencial de Unidad Constituyente, Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista le preguntó a la carta de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, como sentía la crítica con relación a la frase “no fueron 30 pesos fueron 30 años”, ya que ha sido parte de la gobernabilidad como autoridad regional, seremi, intendenta, ministra, diputada y senadora.”Lo mismo me imagino que le pasa a cada uno de los que estamos acá, particularmente a Paula que partió muy joven en el SIDEM, un programa en el que partió siendo muy chica, y por lo tanto tenemos la misma trayectoria”, comenzó respondiendo Provoste. “Yo no creo que uno esté aquí para negar tres veces la Concertación y la Nueva Mayoría. Hicimos cosas muy importantes para el país. Otras que el conservadurismo que es muy transversal, que están en su partido, en el nuestro y en mucho otros, se negaba y se acomodaba más bien a este modelo”, señaló la profesora. En ese contexto, enfatizó: “Yo llego acá con mi historia de habérmela jugado para el reconocimiento del pueblo diaguita. He llegado aquí con habérmela jugado por el reconocimiento de la deuda histórica de los profesores que hemos puesto en nuestro programa y que vamos a pagar. Hemos defendido fuertemente el agua como bien nacional de uso público. Llegamos acá con la historia de que queremos hacer las grandes transformaciones de nuestro país. Lo que usted plantea, creo que es importante porque tenemos la experiencia para poder gobernar para hacer las transformaciones que el país requiere, de hacerlas en paz y de no llegar a improvisar después de un mal Gobierno como el que estamos viviendo”. Finalmente, manifestó que ha sido objeto de mucha crítica a lo largo de su experiencia política porque nunca se ha acomodado al modelo, “porque nunca me ha parecido que avanzar en las transformaciones es algo secundario. Si he pasado lo que me ha tocado pasar es porque nos jugamos con terminar con el lucro en la educación”, sentenció.