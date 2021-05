Durante la jornada del viernes, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con las mesas directivas de la Cámara de Diputadas y Diputadas. En la instancia, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), afirmó que el diálogo concluyó con un acuerdo de “mínimos comunes” para ir en ayuda de las familias más desprotegidas en el marco de la crisis sanitaria.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, la autoridad explicó que el diálogo con el Ejecutivo no se trata de una negociación ya que “aquí no hay ninguna negociación, porque las necesidades de la ciudadanía no son negociables”.

“Soy absolutamente contraria a esos espacios de negociación a puertas cerradas, sin que la ciudadanía sepa y por lo tanto, también en esta responsabilidad que me ha tocado asumir hemos tenido especial consideración con una lógica en donde las cosas se establezcan. Nadie que aprecie la democracia, nadie que quiera contribuir a la solución de los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía puede restarse de un proceso de diálogo, eso no es cocina, es democracia”, expresó.

En ese sentido, Provoste manifestó que se ha avanzado en las conversaciones respecto a una renta básica universal, por lo que, a su juicio no sería necesario un eventual cuarto retiro de pensiones.

“Ya en el tercer retiro habían 3 millones de chilenos que no tenían nada que retirar. Y por eso que la propuesta que yo espero que el Gobierno vuelva a entregar es un apoyo a esas personas que ya no tenían fondos en la AFP. Pero obviamente que si nosotros tenemos una renta básica universal, naturalmente que no se debe respaldar un cuarto retiro”, agregó.

“Nosotros hemos señalado que de esta crisis, la mayoría de los chilenos va a salir más pobre, salvo las 8 mayores fortunas y es por eso que también decimos que debe haber un impuesto a los súper ricos para poder apoyar las ayudas sociales en esta crisis, pero no solo la gran mayoría de las personas será más pobre sino que además, sin pensiones”, manifestó.

Finalmente, y ante su evaluación positiva como figura política, un 26% en la encuesta CEP, la autoridad manifestó que no tiene intención de postularse como candidata a La Moneda. “Yo no soy candidata a nada, soy senadora hasta el año 2026 por mi región”, dijo.

“Nosotros estamos en una lógica distinta, que es la lógica que me representa plenamente que es la colaboración. Y hoy día nuestra colaboración es con las familias y el país”, zanjó.