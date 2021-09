Durante este lunes, el Presidente Piñera anunció el ingreso de un proyecto para discusión inmediata que busca reformar varios aspectos del actual sistema de pensiones, que se ha posicionado como uno de los aspectos más urgentes para los chilenos. Fue en ese contexto que el candidato presidencial Sebastián Sichel se refirió a la iniciativa, declaraciones que fueron recogidas por La Tercera.

“La pensión básica solidaria debió haber aumentado mucho más de lo que ha aumentado, y por la incapacidad del sistema política y la mezquindad de los partidos, no se ha aprobado una reforma de pensiones en serio. Por eso tenemos formas de sacar los fondos de pensiones, pero no de aumentarlas”, fue parte de lo que sostuvo el político.

Asimismo, Sichel indicó que “por fin hay un proyecto que permite avanzar, al menos en parte. Le diría al Congreso que lo apruebe ya. No pensemos en los intereses electorales de corto plazo, si no en las personas que no tienen pensiones hacia adelante”, agregando en relación al cuarto retiro “aprobemos la reforma de pensiones, que puede ser la corta o la larga, y después discutamos cuándo se pueden hacer retiros”.

Yasna Provoste compartió a través de Twitter lo que había planteado el abogado y disparó “alguien que le cuente al candidato Sebastián Sichel que hace más de 1 año le propusimos a su gobierno subir la pensión mínima“.

Luego, para rematar a su contrincante en la papeleta de noviembre, Provoste sostuvo que “sabíamos que nunca harían una reforma de verdad a las AFP, como tampoco lo propone su programa, no vista su urgimiento electoral con falsos llamados“.

Cabe destacar que para la representante de la DC, Sichel representa una de las amenazas más grande de cara a las próximas elecciones. Según la última encuesta CADEM, Boric quedó en primer lugar con un 25% de las preferencias, mientras que el oficialista obtuvo un 17%. Yasna alcanzó solamente un 9% en este sondeo.