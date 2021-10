Tras haberse registrado desmanes y actos vandálicos durante este lunes en la conmemoración del 18-O, las figuras políticas tuvieron diversas reacciones. Si bien de manera transversal condenaron la violencia, desde el Gobierno apuntaron con el dedo específicamente a algunos candidatos a la presidencia como responsables de lo ocurrido.

Al dar a conocer las cifras de la jornada, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó también que “los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile”, haciendo referencia a quienes han levantado la bandera en busca de que se alcance el indulto para los presos de la revuelta.

Yasna Provoste se refirió a los dichos de Galli y durante la tarde de este martes indicó a través de un tuit que “este Gobierno ha fracasado rotundamente en su obligación de dar seguridad a las chilenas y chilenos. Así ha ocurrido con el narcotráfico, la delincuencia en los barrios y también en los grupos violentistas que se esconden y se infiltran en las manifestaciones. Pequeños grupos que incendian y saquean a vista y paciencia de las cámaras de televisión, sin una policía que intervenga con prontitud”.

Lee también: Subsecretario Galli emplazó a Boric y Provoste: “Terminen con la impunidad, pongan fin al proyecto de indulto”

Luego, la ex presidenta del Senado agregó que “el responsable de esto es el Gobierno, no es la oposición, no son las candidaturas, no el el parlamento, no son los gobernadores, ni alcaldes ni la convención. Es el Gobierno, así de claro. Hemos dicho con mucha claridad que nuestro proyecto de ley persigue terminar con las prisiones preventivas injustas, y el texto dice por hechos ocurridos entre octubre del 2019 y diciembre del 2020 nada tiene que ver con los delitos del día de ayer”.

Finalmente, Provoste planteó que “hace mal el Gobierno en inventar una mala excusa para tratar de salvar sus candidaturas presidenciales. Quienes salen a destruir y a vandalizar, no lo hacen porque crean que van a ser indultados, sino porque saben que el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley. He propuesto que vamos a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las policías mediante una reforma profunda”.

Mira aquí el mensaje de Yasna Provoste