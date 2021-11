Fue durante el domingo recién pasado que se llevó a cabo un ritual de despedida de Yordan Llempi Machacán, comunero mapuche fallecido durante el presunto enfrentamiento que se desató en Cañete, ocurrido el miércoles tras una manifestación en contra del estado de excepción constitucional en la macrozona sur.

De acuerdo con los dichos emitidos este lunes por Adolfo Millabur, ex alcalde de Tirúa y convencional constituyente, el disparo que le quitó la vida a Llempi fue recibido al interior de su domicilio, específicamente, en el sector de su patio. La ex autoridad municipal expresó que “el papá me transmitió a mí que él escuchó cuando él (Yordan Llempi) dijo: ‘Me dieron, me dieron un balazo’, y él acudió a su hijo y lo encontró botado en el patio de su casa”

Lee también: Cronología de los hechos de violencia en Cañete: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Asimismo, Millabur explicó tras haber conversado con el padre del difunto, fue que “lo que me transmitió fue que -y lo que yo vi también- él recibió un balazo en el patio de su casa, y la casa queda a 50 ó 70 metros de la carretera donde sucedieron los hechos”.

Con respecto a cómo se presentaron los hechos, el constituyente indicó que desde las Fuerzas Armadas “hablan de emboscada (contra los uniformados), y nadie hace una emboscada desde su casa“. Cabe señalar que actualmente, las circunstancias en que se dio la muerte de Yordan aún están siendo investigadas por la Fiscalía.

Lee también: ONU lamentó muerte de comunero mapuche y manifestó preocupación por la situación en Cañete

Recordemos que durante la semana pasada, Danitza Herrera, pareja del Llempi, relató que en aquella jornada “él se encontraba en su domicilio, estaba afuera del patio de su casa cuando los milicos empezaron a disparar como locos y le llegó la bala”.