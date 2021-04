Rechazo generaron las declaraciones de la candidata a constituyente por el distrito 9 Yuyuniz Navas (UDI), quien durante su participación en el programa Aquí se Debate de CNN Chile, dijo intuir que el coronavirus “fue lanzado con un interés político y económico (…) de China y del gobierno comunista”.

Su teoría conspirativa ha sido refutada por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo equipo viajó a China y concluyó que el SARS-CoV-2 procede de la transmisión de animales a humanos.

A un día de los polémicos dichos, Navas insiste en defender su tesis sin sustento científico. “No tengo los paper, no tengo los datos duros, pero los voy a buscar, los que a mí me merezcan respeto”, señaló a T13.

Lee también: Facebook bloqueó cuenta de Ignacio Achurra por culpa de teoría conspirativa de Yuyuniz Navas

La postulante a la Convención Constitucional por Chile Vamos, además, afirmó que “yo no me voy a vacunar”.

“No sabemos las consecuencias que puedan tener las vacunas de aquí a 10 años más y me parece maravilloso que la gente se quiera vacunar, yo apoyo la vacunación… Pido simplemente que se respete mi posición, son mis creencias, es algo personal mío“, agregó.

Además, indicó que no cree en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: “¡No creo en lo que dice la OMS, no creo, no creo en el (Anthony) Fauci, no les creo, no les creo y por favor respétenme, es mi vida, no lo comparto! Sigo todos mis protocolos y si me quiero sacar la mascarilla ahora tengo todo el derecho a hacerlo, porque estoy ahogada”.

Al igual que sus declaraciones anteriores, los dichos de la hija de Eli De Caso contrastan con la evidencia científica, que ha corroborado la eficacia y la seguridad de las vacunas a través de ensayos clínicos.