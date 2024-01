“Siento mucha tristeza”: Pablo Zalaquett rompe el silencio por reuniones con ministros de Gobierno

Pablo Zalaquett reconoció estar sumido en una “profunda tristeza” luego que se revelaran los encuentros que sostuvo en su casa con políticos, empresarios y ministros del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con el medio Ex-Ante, el ingeniero comercial entregó su versión respecto a dichas reuniones y afirmó: “Tengo una tranquilidad al 100%, me siento orgulloso de lo que he hecho. Y lo volvería a hacer. Y voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones”.

A lo anterior, añadió una reflexión: “Quizás habrá que hacerlo mejor, porque hoy en día hay tanta suspicacia en este país que nadie cree que las cosas se puedan hacer de buena forma“.

“Creo que estos encuentros han sido un aporte para un país que no conversa. Incluso es súper raro lo que te voy a decir, pero yo creo que he tratado de ayudar a este Gobierno. Porque hay dos mundos que se enfrentan. Y así estamos estancados”, agregó.

Gobierno, lobby y clientes de Pablo Zalaquett

El militante UDI confesó también estar cansado, que ha dormido poco y que se ha sentido asediado. “Tengo mucho apoyo, incluso del mundo político, pero obviamente te lo dan muy por debajo. Siento mucha tristeza“, afirmó.

A Zalaquett también se le preguntó sobre su relación con el Gobierno, luego de que al menos seis ministros dijeran presente en las reuniones con empresarios.

“Yo no tengo una relación formal con el Gobierno. Gente me pregunta si tenía un contrato con el Gobierno (se ríe). Se han inventado muchas historias. Yo podría escribir un libro en tres semanas”, manifestó.

Al ex alcalde de Santiago también se le consultó si vive del lobby: “Mi fuerte es la comunicación estratégica. Estoy registrado en la lista de lobby. Si hay que vincularse con alguna autoridad, se pide la ley de lobby, por supuesto”.

“No hay ningún cliente mío. ¿Qué tiene que ver con mis clientes? Ese es el punto. Si yo me he tenido que vincular con alguna autoridad de Gobierno para un cliente mío, siempre ha sido por ley de lobby. Pero esto no tiene nada que ver“, sentenció.

Síguenos en