Víctor Chanfreau respondió a JAK y a Eduardo Cretton por criticar invitación a ceremonia de la CC

Continúa la controversia por la invitación que realizaron algunos convencionales para la última sesión de la Convención Constitucional (CC) del 4 de julio, en la que se entregará el texto final al presidente Gabriel Boric.

Además de la convocatoria oficial que realiza el órgano que redactó la propuesta de nueva Constitución, cada uno de los convencionales también contó con la oportunidad de sumar a dos personas más para el acto, lista que se dio a conocer durante el miércoles.

Eso sí, este segundo grupo de asistentes estará fuera del ex Congreso, en una carpa externa adaptada para la ocasión, mientras que los primeros podrán estar en el interior del Salón de Honor, en la instancia que se llevará a cabo desde las 10:00 AM del próximo lunes.

Entre las figuras que participarán de la ceremonia, el nombre de Víctor Chanfreau (invitado por la constituyente Alejandra Pérez) causó resquemor entre la oposición y algunos convencionales, quienes expresaron sus críticas a través de sus cuentas de Twitter, como José Antonio Kast y Eduardo Cretton.

El ex candidato presidencial manifestó “que Daniel Jadue y Víctor Chanfreau sean invitados estelares al cierre de la Convención, habla mucho del texto que se propone”.

Ante esto, el mismo ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) respondió “quizás hubieras preferido que invitaran a tu familia, acusada de ser cómplice de los crímenes de la dictadura en Paine. Digo, así no olvidamos las manchas de sangre de la Constitución del ’80”.

Por su parte, el convencional UDI declaró “como chileno me molesta que Victor Chanfreau (quien saboteó la PSU) sea uno de los invitados de honor de la Convención. Eso sí, no me extraña, ya que representa todo en lo que cree esta Convención. El 4 de septiembre hay que rechazar y erradicar al octubrismo”.

Ante esto, el ex dirigente de los secundarios en 2019 argumentó “convencional gremialista que se abstuvo de votar la norma que prohíbe la tortura, habla de ‘erradicar el octubrismo’, reflejo del r3ch4z0 (rechazo). En octubre 2019 la mayoría salió a la calle, ¿eso quieres erradicar? ¿A todo un pueblo que piensa distinto a ti? Después hablan de democracia”.

