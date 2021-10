La pandemia del COVID-19 cambió los hábitos en el uso de productos tecnológicos. De esta forma, ya sea para entretención o trabajo, muchas personas optaron por renovar y mejorar sus equipos tecnológicos y así disfrutar de una mayor velocidad, capacidad y comodidad ante la nueva vida remota.

De acuerdo con cifras de la consultora IDC, las ventas de computadores crecieron un 14% a nivel mundial en medio de la crisis sanitaria. No obstante, tras un año y medio de uso, muchas personas buscan renovarlos por algunos de mejor calidad o más rápidos, ya sea para el trabajo híbrido, estudiar o los momentos de entretención.

Por lo mismo, este Cyber Monday, instancia que se realiza entre el 4 y 6 de octubre, es una excelente oportunidad para adquirir ese producto que siempre añades al carrito, pero nunca concretas la compra.

Lee también: 3 claves en ciberseguridad para comprar sin problemas en el CyberDay

El director de Tecnología de Asimov Consultores e ingeniero civil de la Universidad de Chile, Nicolás Silva, explicó a CHV Noticias que “con la pandemia, los elementos tecnológicos se han vuelto más imprescindible de lo que eran hace tres años atrás, especialmente para el público de mayor edad”.

“El computador era algo que se veía muy lejano. El público mayor, en general, no lo utilizaba y con la pandemia se dieron cuenta lo imprescindible que era la herramienta. Además, mucha gente jamás había hecho compras online y con la crisis sanitaria eso se volvió necesario”, indicó el experto.

Ante este escenario, en Falabella.com, la nueva plataforma que integra Sodimac, Linio, Tottus, Falabella y a cientos de emprendedores en un sólo lugar, decidieron celebrar en grande su primer Cyber Monday con descuentos de hasta 50%.

Lee también: Áreas de tecnología de las empresas crecieron en un 32% producto del teletrabajo

Uno de los descuentos más atractivos para las personas son las ofertas de tecnología. En esta ocasión, las rebajas variarán entre 30% y 50%. Del mismo modo, habrá una amplia variedad de productos en todas las tiendas, permitiendo a los compradores hacer su pedido con sólo un par de clicks.

“Para esta fecha quisimos armar una selección de los productos más vendidos y buscados, para que todos puedan adquirir lo que están esperando a un precio conveniente. Además, contaremos con despacho gratis y envío rápido en cientos de productos”, especificó Cristián Echeverría, gerente de Electro en Falabella.com Chile.

Las ofertas recomendadas

La multitienda realizó una selección con las oportunidades que no te puedes perder durante los días del Cyber.

Notebook HP Pavilion x360 14-dy0501la: Con pantalla de 14 pulgadas, memoria RAM de 8GB y con procesador Intel Core i3. Varias de sus piezas están elaboradas a partir de residuos de plástico oceánico, empaque de materiales reciclados, y cuenta con certificaciones de eficiencia energética EPEAT Silver y Energy Star. Precio en oferta por Cyber Monday $449.990 con todo medio de pago.

Con pantalla de 14 pulgadas, memoria RAM de 8GB y con procesador Intel Core i3. Varias de sus piezas están elaboradas a partir de residuos de plástico oceánico, empaque de materiales reciclados, y cuenta con certificaciones de eficiencia energética EPEAT Silver y Energy Star. Precio en oferta por Cyber Monday $449.990 con todo medio de pago. Apple Watch S3 38mm: Este reloj inteligente, además de cumplir con sus funciones, te permitirá llevar tu entrenamiento a otro nivel con su coaching inteligente, te ayudará a trackear tus distintos logros y está diseñado para nadar. Lleva tus playlist favoritas al alcance de tu muñeca y recibe el apoyo de Siri en todo momento. Precio por Cyber Monday: $209.990, pagando con CMR $169.990

Este reloj inteligente, además de cumplir con sus funciones, te permitirá llevar tu entrenamiento a otro nivel con su coaching inteligente, te ayudará a trackear tus distintos logros y está diseñado para nadar. Lleva tus playlist favoritas al alcance de tu muñeca y recibe el apoyo de Siri en todo momento. Precio por Cyber Monday: $209.990, pagando con CMR $169.990 IPhone 11: Con memoria interna de 128 GB, pantalla de 6.1 pulgadas y cámara que permite grabar videos en 4K con una captura de campo visual 4 veces más amplio. Precio por Cyber Monday: $619.990, pagando con CMR $569.990.

Con memoria interna de 128 GB, pantalla de 6.1 pulgadas y cámara que permite grabar videos en 4K con una captura de campo visual 4 veces más amplio. Precio por Cyber Monday: $619.990, pagando con CMR $569.990. Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Con memoria interna de 256 GB, pantalla de 6.5 pulgadas y una cámara de 10 MP que permite grabar videos de 8K. Además incluye el lápiz S Pen. Precio por Cyber Monday: $739.990, pagando con CMR $579.990

Con memoria interna de 256 GB, pantalla de 6.5 pulgadas y una cámara de 10 MP que permite grabar videos de 8K. Además incluye el lápiz S Pen. Precio por Cyber Monday: $739.990, pagando con CMR $579.990 Audífonos Apple AirPods: Con estuche de carga ideales para liberarse de los cables. Precio por Cyber Monday: $109.990, pagando con CMR $99.990.

Lee también: Habilitan en Santiago la primera zona con red 5G de Latinoamérica

Los infaltables electrodomésticos

Renovar los electrodomésticos para el hogar nunca están demás, sobre todo cuando los productos presentan una rebaja que ayuda al bolsillo de las familias.

“Han variado mucho los precios de los elementos de alta tecnología, se hizo más asequible para las personas tenerlo y uno de los mejores factores es que el uso es más amigable”, manifestó el director de Tecnología de Asimov.

Asimismo, recalcó que “antes todos los aparatos electrónicos eran de difícil uso y había que tener una persona con ciertos conocimientos de tecnología para utilizarla. Ahora gente de cualquier edad puede utilizarlos sin tener la necesidad de leer manuales de instrucciones. La mayoría de estos implementos funcionan apretando un botón y listo, no requieren mayor complejidad para configurarlo inicialmente”.

Lee también: Será ley: Despachan proyecto que establece el teletrabajo para cuidado de niños y niñas en pandemia

Y es que la tecnología avanza cada día más para facilitar las actividades diarias. Es el caso de las aspiradoras robots, electrodomésticos que llegaron para cooperar en las labores de aseo del hogar.

La aspiradora robot Eufy Robovac 15T, con una potencia de succión tres veces más fuere gracias a su tecnología Boost lQ que entrega hasta 1500Pa de succión, está con un precio oferta por Cyber Monday: $119.990. Además, pagando con CMR queda a $99.990.

Otro de los productos destacados son las freidoras de aire, imperdible para cocinar saludable y delicioso, simulando la fritura sin sumergir la comida en aceite.

Por el Cyber, Falabella.com ofrece un combo freidora de aire Vortex 4 en 1 Instant Pot + libro Air Fryer. El precio en oferta por Cyber Monday es de $99.990 y pagando con CMR queda en $89.990.

Lee también: Las recomendaciones para videollamadas más seguras durante el teletrabajo

En tanto, el Freezer Horizontal Midea 198 lt, con una gran capacidad para almacenar comida (y con la opción de ver a través de Falabella.com cómo quedaría en su hogar gracias a la realidad aumentada) está a $179.990 y pagando con CMR a $169.990. Para los fanáticos de la televisión y las pantallas grandes, la Ultra HD Smart TV LG, de 55 pulgadas, resolución 4K Ultra HD y conexión a Wifi. Modelo: 55UP7700, está en oferta a $419.990 y pagando con CMR $399.990.

Finalmente, pero no por eso menos importante, el refrigerador Side by Side 601lt GS65SPP1 con sistema de hielo Space Plus, Smart Diagnosis y sistema de ventilación Multi Air Flow. El precio en oferta por Cyber Monday es de $849.990 y pagando con CMR $799.990.

Hasta el 6 de octubre, podrán acceder a ofertas infalibles para las familias con “tecnologías que se han hecho más amigables para el usuario y, además, han disminuido en precio”, recalcó el especialista en tecnología, Nicolás Silva.

Sin duda las posibilidades de ahorro que ofrece el Cyber Monday son un plus en estos tiempos donde los productos tecnológicos forman parte fundamental de nuestras vidas. Y tú, ¿ya sabes qué comprar en este Cyber?