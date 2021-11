Este martes se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la primera versión de los Best Branding Awards, un concurso anual diseñado para destacar notables desarrollos o performances actuales de branding.

Ya sean provenientes de empresas y sus marcas, emprendimientos/startups, agencias de comunicaciones de marketing de todo tipo, consultoras de branding/management, y profesionales independientes, este martes supimos quién se llevó el premio por su esfuerzo y trabajo.

La premiación se dividió en una serie de categorías, entre las que se encuentran Best New Brand, Best ReBrand, Best Brand Stretching, Best Brand Experience y Best New Startup Brand.

Lee también: ¿Quieres entender a la generación más digital de la historia? Mira el seminario de ANDA sobre los Centennials

El programa cuenta con el patrocinio de ANDA, ACHAP y Chile Diseño, y con el patrocinio académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Las inscripciones al concurso se cerraron el jueves 16 de septiembre, y en esta primera edición la participación fue gratuita.

Revive acá la premiación: