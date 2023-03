Radiografía al ciberbullying en Chile: Uno de cada tres padres desconoce qué hacen sus hijos en internet

A medida que los ecosistemas digitales y su uso aumentan en la sociedad, viene consigo una serie de consecuencias silenciosas que pueden ser positivas o negativas. En el primer caso, podemos identificar una rapidez en la comunicación que permite sentirse conectado con lo que sucede; sin embargo, en caso contrario, podemos observar el preocupante fenómeno del ciberacoso.

Comentarios ofensivos, mensajes con amenazas o incluso incitaciones de odio, son parte de estos hechos que afectan negativamente sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Hechos que han ido en crecimiento en Chile, pero de los cuales aún desconocemos bastante.

En ese sentido, el primer estudio Padres, madres y su relación con el ciberacoso, realizado por la consultora Black & White y liderado por Ripley, arrojó un resultado que hay que considerar: El 41% de los encuestados no sabe o no está seguro si su hijo o hija ha sufrido ciberacoso.

Por el contrario, un 86% de los consultados asegura que han conversado con sus hijos sobre el tema, pero aún así una de cada tres personas dice no saber o no estar segura de lo que hacen mientras usan internet. Es más, un 64% reveló que no sabría qué hacer si los niños o adolescentes a su cargo son víctimas de ciberbullying.

Este sondeo del que participaron alrededor de 1.000 padres y madres entre 30 y 55 años, “nos mostró mucha incertidumbre y desconocimiento del tema, pero también revela que los papás y mamás están preocupados por este fenómeno“, sostuvo la gerenta de Marketing Corporativo de Ripley, Pilar Barriga.

“Los datos nos permiten inferir también que a medida que nos vamos alejando de los nativos digitales, mayor es el desconocimiento, por eso los padres y tutores de niñas, niños y adolescentes tienen el deber de actualizarse y de entender más este tema, ya que así podrían prevenir más situaciones de ciberacoso”, añadió.

Herramientas de control parental

Considerando este escenario, y por sexto año, Ripley impulsa la campaña Para, piensa y postea junto a la Fundación Volando en V para decir #NoMásBullying. Una iniciativa que hace un llamado a tomar conciencia sobre las acciones realizadas en las plataformas digitales y a reflexionar antes de publicar.

Esta premisa va de la mano además con que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, solo un 37% de los padres conoce herramientas de control parental. Inclusive, hubo quienes declararon que desconocen cómo funcionan las redes sociales, ya que la mitad de ellos asegura no tenerlas.

“El mundo online no tiene leyes ni reglas de convivencia y descubrimos que los papás y mamás sabemos poco de cómo prevenirlo y cómo cuidar a nuestros hijos en este ecosistema“, expuso Barriga.

Para atender estas cifras, Ripley y Volando en V crearon un inédito kit para padres, madres, apoderados y tutores, donde se explica detalladamente cuáles son las redes sociales de moda, cómo activar las herramientas de control parental en plataformas de streaming, videojuegos y redes sociales, además de un glosario con más de 30 términos altamente usados en redes sociales.

Todo este material está disponible en https://simple.ripley.cl/minisitios/no-mas-bullying o haciendo clic en la imagen a continuación.

¿Cómo hacer frente al ciberacoso?

Todos los resultados del sondeo, incluyendo el factor de que el 70% de los encuestados dice no saber o no estar seguro si sus hijos o familiares cercanos han ejercido ciberacoso, dan cuenta de que “no estamos hablando del tema, que sabemos que existe, pero que no estamos profundizando en él y eso es complejo“, según comentó Paola Assael de Black and White.

Por lo mismo, la campaña Para, piensa y postea busca hacer algo respecto a este fenómeno y no solo advertir sobre él, sino que además entregar herramientas a padres, madres, hijos e hijas para enfrentar este tema.

Por eso, a través de avatares e Inteligencia Artificial, esta iniciativa pretende recrear situaciones cotidianas de ciberacoso que generen reflexiones en torno a fenómenos como el catfish -creación de perfiles falsos- y el ciberacoso.

“Le estamos hablando a niños, niñas y adolescentes en su idioma, con ejemplos que ilustren las consecuencias que muchas veces no miden en el espacio digital. Además, con la campaña queremos dar estrategias a los apoderados y encargados de convivencia escolar, porque sabemos que el desafío es grande y urgente, y como educadores nos tenemos que hacer cargo“, agregó la presidenta de la Fundación Volando en V, Andrea Henríquez, especialista en el fenómeno del bullying.

A todo lo anterior se suma además la función de los municipios, quienes serán los responsables de entregar kits educativos elaborados en esta campaña y destinados a colegios para que ellos tengan estrategias pedagógicas concretas que puedan realizar en conjunto con las comunidades educativas de primero básico a cuarto medio.

“Nuestra invitación es a que antes de emitir un comentario en redes sociales, paremos y empaticemos con la persona que está al otro lado de la pantalla. Luego, pensemos en las consecuencias negativas que pueden generar nuestros actos al compartir cosas inadecuadas, y que al momento de postear tengamos conciencia sobre la huella digital que dejamos y lo imposible que es revertir nuestras acciones en el mundo digital”, cerró la gerenta de Marketing Corporativo de Ripley.