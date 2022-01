No es novedad que durante los últimos años la migración hacia Chile ha presentado un aumento. Debido a diversos factores, ya sean políticos, sociales, económicos o personales, miles de personas han decidido dejar su país de origen para buscar nuevas oportunidades en la tierra con el desierto más árido del mundo.

Según datos del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la mayoría de las visas otorgadas entre 2001 y 2021 son para personas provenientes de Perú, Venezuela, Colombia, Haití y Bolivia.

De ellas, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la mayoría ha decido establecerse en la Región Metropolitana (61,9%), Región de Antofagasta (4,2%) y Región de Valparaíso (6,6%).

La migración y su alza es un hecho. Aún así, cuando se habla sobre el tema, la política y economía se toman la palestra. ¿Qué pasa con los temas humanos y sociales?

Ante esta pregunta, conversamos con migrantes que llegaron a Chile desde distintos países. A pesar de sus diferencias, todos reflexionaron sobre uno de los puntos más importantes y que a veces es olvidado: La nostalgia de extrañar el hogar.

En primera instancia, David Martínez de 31 años recordó con emoción su casa en Venezuela, el lugar donde nació, creció y tuvo que dejar en 2016.

“Hace tiempo no pensaba en mi vida en Venezuela. Cuando me dicen hogar, recuerdo mi infancia. Me hubiese llevado un balón de fútbol que me regaló mi papá cuando yo era niño. Jugaba harto a la pelota cuando era más chico”, manifestó a CHV Noticias.

Sacha Gutiérrez tiene 23 años y nació en Mendoza, Argentina. A los 13 años llegó a vivir a Chile y en conversación con CHV Noticias, el estudiante de periodismo en la Universidad de Chile recordó los dos objetos de su hogar que hasta el día de hoy le hacen falta.

“Hay muchas cosas que no me pude traer, fue bastante complicado. Lo que me encantaba de la casa era un sillón, el más cómodo del planeta. Era normal, pero el paso de los años hizo que fuera un lugar especial donde todos nos juntábamos. Era emocionalmente muy valioso”, relató el joven de 23 años.

Asimismo, Sacha tiene presente “una silla de hierro forjado con detalles realizados a mano que estaba en el frontis de la casa. Después de almorzar, o en la noche, nos sentábamos y veíamos las estrellas. En esos momentos me sentía en casa. Era una sensación que cuando llegué a Chile fue muy difícil encontrar”.

El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es de sólo 23 kg. Ante este escenario, desde Easy se preguntaron: ¿Qué llevarías de tu vida que permite ese peso?

Actualmente, en la empresa trabajan 542 personas migrantes y para la compañía es importante hacer que cada vez se sientan más como en su hogar. Por lo mismo, decidieron realizar un emotivo homenaje a sus colaboradores para agradecer y reconocer su labor.

Joe Perales (Venezuela), Alejandra Guíñez (Venezuela) y Giancarlo Tome (Perú), se han integrado al equipo de Easy para cumplir el propósito de “ayudar a las personas a construir el hogar de sus sueños”. Sus testimonios dan cuenta de la valentía y determinación de quienes han tenido, por distintas razones, la necesidad de dejar atrás su hogar y su historia.

Para la marca, existe una gran diferencia entre una casa y un hogar. Según explican, el hogar se construye día a día con las emociones y las historias de quienes lo habitan, brindándole sentido y un toque personal a cada espacio. Por eso, “junto a nuestros propios colaboradores comprendemos el profundo significado que tiene este espacio y sobre todo lo que significa dejarlo y comenzar desde cero”.

A través de esta campaña, Easy busca relevar el vínculo emocional con los objetos que complementan los hogares para así “conectarnos con el verdadero significado que cada persona les puede dar, porque aunque las cosas se vean iguales por fuera, el sello que cada uno les imprime hace la diferencia”.

Las historias de Joe, Alejandra y Giancarlo dan testimonio de esto y demuestran que para ellos, y para tantos otros, no tener estos objetos cerca supone estar lejos de sí mismos.

“En Easy entendemos que cada hogar es distinto al otro. Con esta campaña quisimos destacar la importancia de la diversidad dentro de nuestro propio hogar. En la figura de nuestros colaboradores migrantes destacamos la conexión emocional que pueden llegar a tener los productos que ofrecemos en la construcción del hogar de los sueños”, argumentaron desde la empresa.

Ignacio Fuentes, subgerente de Marketing Institucional y Sostenibilidad de Easy, afirmó a CHV Noticias que uno de los objetivos para realizar esta campaña fue “la reivindicación del esfuerzo y trabajo que han hecho los colaboradores. Acá salen las historias de nuestros trabajadores, no son actores”.

En la misma línea, Fuentes recalcó que “llevamos dos años en pandemia y era minuto de hacerles un homenaje. Para nosotros ha sido súper potente la entrega que nos han hecho. El migrante nos renovó la energía, porque su concepto de hogar tiene que ver con un sentimiento muy profundo, porque dejaron su hogar para construir otro y se alinea con buscar cómo renovar el amor por el hogar”.

Y tú, si tuvieras que meter tu vida en una maleta de 23 kg, ¿tendrías que dejar atrás cosas muy valiosas? Te invitamos a ver la nota de una historia real que nos muestra que a veces a una casa le faltan sólo unos detalles para convertirse en un hogar.

