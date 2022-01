Visibilizar, democratizar y fomentar el diseño hecho en Chile está de moda. Y algunos diseñadores y diseñadoras nacionales lo están haciendo en REV, el e-commerce y emprendimiento que reúne su trabajo. Aunque en el futuro planean incluir accesorios y calzado, hoy en día REV se dedica a la venta de prendas únicas que se rigen por tres pilares esenciales: la producción local, el slow fashion y el upcycling.

Términos como slow fashion, que busca que la ropa sea fabricada de manera consciente de principio a fin como una alternativa de vestuario sostenible, hoy ya son reconocidos por los clientes y clientas finales. Sin embargo, a nivel de consumo, es una tendencia que aún no se ha instalado con fuerza en nuestro país. REV irrumpe no solo con prendas únicas elaboradas a mano con técnicas de reciclaje y creatividad, sino que con la misión de democratizar el acceso a prendas que, hasta hace poco, se veían un poco lejanas del bolsillo y de las vitrinas.

Según la Cámara de Comercio, en lo que respecta a vestuario, calzado y accesorios, las ventas online ascendieron el año pasado a US $1.500 millones y se estima que superarán los US $2.000 millones en 2021, monto que equivale a un 20% del total de las ventas online. Estas son cifras que se atribuyen al retail, pero no necesariamente a emprendimientos como REV o a las ventas de diseñadores locales vía internet.

“El retail no lo es todo”, afirma Karina Toro Font, una de las creadoras de REV. “Sabemos que la gente está comprando a través de internet y que lo más vendido es ropa, calzado y accesorios. Por lo tanto, REV es una gran oportunidad de visibilizar y potenciar el mercado nacional de esas mismas categorías, solo que prefiriendo local”, comenta Karina.

En búsqueda constante de nuevos creadores chilenos que puedan vender su trabajo a través de www.revstore.cl, la plataforma hace oficial su lanzamiento con 10 diseñadores y diseñadoras. Entre ellos y ellas se encuentran las marcas Cetros, Ceremonia, Guido Vera, La Martic, Luppo, Martín Luttecke, Munay Sisters, Roberta, Sebastián del Real Ossa y PaloSanto. Cada uno de ellos comprometido con las premisas sobre las cuales se sustenta el proyecto: prendas únicas, sostenibles, fair trade y hechas íntegramente en Chile.

REV lanzó su primera colección junto a una editorial titulada Litoral, en donde podemos ver la diversidad de los paisajes de la zona, como también los diferentes estilos y diseñadores que componen REV. La campaña, a cargo del fotógrafo chileno Esteban Vargas Roa, usa los paisajes del Litoral Norte, evocando la majestuosidad de lo simple.