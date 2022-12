Abuelo se hizo viral por ver los partidos de Argentina fuera de tienda: En su casa no podía acceder al cable

El fútbol entrega grandes historias y anécdotas, especialmente en los Mundiales. Una de las más conmovedoras es la de Carlos Bejar, un adulto mayor de 82 años que vive en la localidad argentina de Paraná.

Este jubilado llegó hace poco tiempo para atender un negocio que dejó su fallecido padre. Lamentablemente, la casa en la que reside cuenta con un televisor que no tiene acceso al cable, por lo que no puede ver los partidos de la albiceleste en Qatar 2022.

Según recopiló Infobae, el jubilado intentó ir a un bar, pero el constante ruido lo molestó. Ante esto, tomó una decisión, agarró una silla y se acomodó frente un local de televisores cerca de su casa.

Incomodado por las rejas y hasta un posteo que tapa la parte del medio, Carlos se las ingenió para ver los agónicos triunfos ante Australia y Países Bajos en los octavos y cuartos de final, respectivamente.

El caso de este hombre se viralizó luego de que una transeúnte le tomara una foto y la subiera a Twitter, pidiendo ayuda para que una compañía le regalara los implementos para que disfrute ver el talento de Lionel Messi en su hogar.

Necesito que le regalemos una tele 🥹 dale @fravegaonline pic.twitter.com/HFqJKItOPt — entrerrihanna (@todaboluda) December 14, 2022

El tremendo regalo

El tweet se viralizó y llegó a manos de una empresa que optó por entregarle un televisor de 55 pulgadas, cable y una antena para que tenga acceso a los canales que transmiten los encuentros de la Scaloneta.

El adulto mayor agradeció el obsequió y lo aceptó, aunque aseguró que no cambiará su rutina de ver a la selección afuera de la vidriera, esto a modo de mantener la cábala para la inolvidable final ante Francia.

“El domingo voy a volver a mirar el partido en la misma vereda. Me prometieron que me iban a regalar una tele nueva, pero para mi verlo ahí y llevar mi sillón es mi cábala, ¡y no la voy a romper justo el día de la final!”, comentó al citado medio.

Por último, Carlos no podía dejar de hacer su análisis sobre el desempeño del equipo y afirmó que “a esta selección le tengo fe. Ya vi a Argentina campeona en el 78 y en el 86. Salí a festejar el Mundial del 90 y el de Brasil porque salimos subcampeones”.

“Después de ganar la Copa América tengo mucha fe en los muchachos, son lo máximo. Así que quienes quieran acompañarme, bienvenidos sean. Eso sí, voy a ir más temprano, no sea cosa que se junta mucha gente y me quede son mi lugar”, concluyó.