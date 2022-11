Desde Qatar: Nueva aparición de Harold Mayne-Nicholls desató bromas de JC Rodríguez y Aldo Schiappacasse

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, realizó una nueva y llamativa aparición en Qatar en Directo, programa especial de Chilevisión sobre la Copa Mundial 2022. En compañía de Jorge Said, Mayne-Nicholls demostró sus dotes culinarios al cocinar un pescado a la parrilla. “Hay que alimentar al hombre”, dijo el ex dirigente, quien además oficia como camarógrafo de Said en el país asiático. El momento desató las bromas de Julio César Rodríguez y Aldo Schiappacasse, quienes desde el estudio no dejaron pasar el menú de los periodistas. “Se ve pobre la mesa”, señaló Rodríguez.