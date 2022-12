“El futuro del fútbol”: La insólita predicción sobre Marruecos que hizo hace más de 20 años el histórico Bilardo

No hay ninguna duda de que Marruecos se ha transformado en la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que ya están en semifinales gracias a su extraordinaria campaña.

Para muchos, el rendimiento de Los Leones del Atlas es inesperado, aunque no para un hombre con mucho recorrido en el fútbol y que aseguró, hace mucho tiempo, que este país africano daría que hablar.

Se trata de Carlos Salvador Bilardo, ex entrenador de la Selección Argentina y Campeón del Mundo en 1986 que hizo noticia estos días por una curiosa premonición sobre este país en el año 2000.

El apodado “Narigón” afirmó en esa época el programa Sábado Bus, emitido por Telefé, que le tocó visitar Marruecos para jugar una copa en 1975: “Dije: ‘Acá está el futuro del fútbol’. No está en Europa ni Sudamérica ni Asia”.

“La gente todavía juega. Acá vas a recorrer Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorres el interior y sí. Recorres Europa, por ejemplo, en Italia, en Roma, Milán o Firenze no se juega. Recorres Alemania y en Múnich o Colonia no hay lugar (para jugar)”, sostuvo.

Según el análisis de Bilardo, “en África juegan en todos lados. Ellos tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos o Túnez que juegan. Es bueno porque tienen técnica”.

El video fue compartido por la cuenta de Twitter Bilardo Eterno, el cual rápidamente se viralizó entre los adherentes de este mediático ex estratega de 84 años, quien en los últimos meses estuvo complicado de salud.

Marruecos la sorpresa del mundial?

Para todos, menos para el Doc… pic.twitter.com/dyjVjsWDjc — Bilardo Eterno (@BilardoEterno) December 11, 2022

En cuanto a Marruecos, la escuadra liderada por Achraf Hakimi y Hakim Ziyech jugará este miércoles 14 de diciembre ante Francia por un lugar en la final de la cita planetaria.

Dicho encuentro está programado para las 16:00 horas de Chile y lo podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.