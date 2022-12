“En razón de su manifiesto desprecio…”: Diputada mexicana pidió declarar “persona non grata” a Messi

Cuando la polémica entre Lionel Messi y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez parecía quedar en el olvido, una inesperada situación vuelve a poner tensas las relaciones entre argentinos y mexicanos.

El pugilista estaba molesto por un supuesto desprecio del crack del PSG a la camiseta azteca, la que presuntamente pisó tras el triunfo de la albiceleste 2-0 por la fase de grupos del Mundial de Qatar, el 26 de noviembre pasado.

Ahora, fue una diputada del país norteamericano la que pidió declarar “persona non grata” al trasandino, solicitud que ya se transformó en algo formal.

Se trata de María Clemente García, parlamentaria del Grupo Morena, que oficializó esto con un documento enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el escrito, la legisladora pide “declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini”.

García argumentó que esto se da “en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA”.

La inesperada solicitud generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios se mostraron bastante sorprendidos por este hecho, el cual probablemente no tenga mayor respaldo.

Cuando no tienen nada mejor que hacer, los diputados de toda Latino América piensan con los pies. pic.twitter.com/gzHNTIeZtJ

#Messi En #Mexico una diputada propone declarar non grato a Messi.

Que onda con esa diputada mexicana, no se quedan quietos en ese país amigo, tanto les va a doler Messi best futbolista ever?

— Lu⁷ 🇦🇷 (@Lpmgs_) December 7, 2022