La particular historia de DJ chilena en Qatar: “Se me acercaron dos personas con acento arábico”

Como en todos lados siempre hay un chileno, Qatar no es la excepción. Y es que si bien no son muchos, hay varios compatriotas que están viviendo en dicho país. En esta ocasión conoceremos la historia de Camila González, una DJ chilena que consiguió un trabajo casi de ensueño de una manera muy particular. Ella, ha tenido la experiencia de enfrentarse a las restricciones que viven las mujeres en este emirato. “Se me acercaron dos personas con acento arábico y me preguntaron si quería trabajar en algún momento en Qatar”, contó a CHV Noticias.