Goles, atajadas y celebraciones: La infartante final de Qatar 2022 en 10 emocionantes fotos

Este domingo se vivió la infartante final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina salió campeón tras derrotar a Francia. Duelo que para muchos se elevó como uno de los mejores definiciones de todos los tiempos.

El encuentro entre las dos potencias del fútbol fue de lo más emocionante de la cita planetaria, ya que luego de empatar en el tiempo reglamentario, las selecciones se fueron al alargue.

Al volver a igualar 3-3, los jugadores se dispusieron para lanzar los penales, instancia donde apareció con todo la figura del Dibu, Emiliano Martínez.

Finalmente, la albiceleste se coronó con el 4-2 de Gonzalo Montiel, dando a Lionel Messi su primer Mundial y los trasandinos su tercera copa.

Y porque se trató de una infartante final y un emocionante resultado, la cuenta oficial de Twitter de la FIFA realizó un compacto con las mejores fotos del encuentro.

En ellas aparecen las celebraciones de los goleadores, La Pulga y Mbappé, quien metió los tres tantos que llevaron a Francia a pelearla hasta el final.

Además, en los registros se ve el momento exacto en que Messi levanta la copa de Qatar 2022 y festeja junto a los seleccionados trasandinos.

Kylian Mbappe pulls away and a #FIFAWorldCup final hattrick for the ages! 🤯🙌

🇦🇷 3 – 3 🇫🇷 pic.twitter.com/g8a5txyhbn

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 19, 2022