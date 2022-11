“Vamos, haz algo”: La goleada de memes tras la paliza de España a Costa Rica en Qatar 2022

Este miércoles inició la cuarta jornada de la Copa del Mundo Qatar 2022, en la cual la selección española hizo su sorpresivo debut que no pasó desapercibido y que, de seguro, ocupará todas las portadas del planeta.

En el Estadio Al Thumama, La Furia Roja aplastó por 7 goles contra 0 a Costa Rica, mostrando sus credenciales para instalarse dentro de los favoritos tras los cuestionamientos que recibió Luis Enrique debido a decisiones técnicas.

Aunque el partido se preveía complejo para los ibéricos, los seleccionados rápidamente abrieron la cuenta gracias a un gol de Dani Olmo a los 11 minutos.

Ahora, los Campeones del Mundo en 2010 se prepararán para el infartante duelo ante Alemania, el cual se jugará el próximo domingo 27 de noviembre.

Tras la avalancha de memes en redes sociales, en CHV Noticias recopilamos los mejores chistes e imágenes en torno al aplastante debut de España frente al cuadro centroamericano.

The gloves Keylor Navas is wearing against Spain pic.twitter.com/BNTE1jfEr3

— ODDSbible (@ODDSbible) November 23, 2022