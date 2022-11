De dirigente de fútbol a camarógrafo: El peculiar rol de Harold Mayne-Nicholls en Qatar junto a Jorge Said

Una sorpresiva aparición fue la que realizó el ex dirigente de fútbol y periodista Harold Mayne-Nicholls, quien está cumpliendo el rol de camarógrafo de Jorge Said en Qatar. Durante uno de los despachos para Qatar en Directo, el reportero fue consultado por quién era la persona detrás de la cámara, dejando a todos impactados. “Jorge me ayudaba en la universidad, ahora lo tengo que ayudar a él”, comentó Mayne-Nicholls, quien fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011.