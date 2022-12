Hincha argentina “flechada” por Roberto Cox bromea con reencuentro: “Lo que pase entre Argentina y Chile…”

La intervención de Flor Moncalvillo (33) en pleno despacho del periodista Roberto Cox, durante el programa Qatar en Directo, se transformó rápidamente en viral por los elogios que le dedicó y la comparación que hizo con el actor nacional Benjamín Vicuña.

“Es un bombón, chilenos, chilenas, chilenes, no sé, aprovéchenlo. Benjamín Vicuña es un poroto al lado de Robert. Es como comparar a Messi con Maradona, vos sos más lindo”, fue lo que le dijo esta hincha argentina a Cox, desatando una serie de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, muy poco se sabía de la joven hasta ahora, quien en conversación con LUN dio más antecedentes sobre ella y su vida. Flor nació en Córdoba y se desempeñaba como empleada pública de un ministerio en Viedma, Río Negro, pero hace casi un mes renunció a su trabajo para comenzar a recorrer el mundo.

Respecto de este especial momento que provocó que el comunicador se sonrojara, señaló que en el despacho “lo estuve boludeando por media hora, diciéndole de todo, de Benjamín Vicuña, del Brad Pitt chileno. Y él siempre con respeto, no me decía absolutamente nada“.

Como explicación a su intervención, Flor aclaró que “me considero súper espontánea, caradura y extrovertida. Esas tres cosas me definen. Agradezco a la vida ser así, es totalmente innato. No soy tímida. Y lo que dije fue con sinceridad”.

Pero este flechazo no fue solo cuestión del momento, sino que la joven también comenzó a elucubrar sobre un posible futuro que los una. “Lo meto en la valija y me lo llevo a viajar por el mundo. Lo meto en la mesita de luz para sacarlo y mirarlo cuando me acueste. El Robert es un muñequito”, dijo.

“De Robert me gustó que es refachero, buen mozo, es el típico hombre para presentar a los padres. La verdad es lindo”, continuó.

Sobre un posible reencuentro entre ambos, la hincha trasandina bromeó con que “me quedo hasta el 19 de diciembre y tengo entendido que Robert también, así que nos vamos a volver a ver, pero lo que pase entre Argentina y Chile queda entre Argentina y Chile. Lo que pase entre los países vecinos queda entre nosotros”.

Finalmente, Roberto también tuvo palabras para este inesperado encuentro, asegurando que es “primera vez que me pasa, que una chica me diga algo así”.

“Me llegaron muchísimos mensajes por WhatsApp de mis amigos. Me preguntaban qué había pasado después del móvil con Flor”, añadió, pero recalcó además que “fue completamente inesperado y se agradece que una chica de Argentina diga lo que dijo“.