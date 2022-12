“Tengo 9 tornillos”: Hincha argentino se fracturó el peroné en Qatar y lo atendieron gratis en hospital de lujo

Una insólita situación está viviendo un hincha argentino en el Mundial de Qatar, luego de que se fracturara el peroné jugando a la pelota con unos amigos en Doha. “Me quebré hace cinco días, hace tres me operaron y hace uno me dieron el alta y hoy estoy aquí”, decía el trasandino luego del triunfo de Argentina. Además, el fanático contó que le habían puesto “nueve tornillos” en un “hospital de lujo” y que no tuvo que pagar nada.