Hinchas ingleses fueron por una cerveza y terminaron de fiesta en lujoso palacio de jeque: Jugaron con leones

Un grupo de hinchas ingleses llegaron hasta Qatar para alentar a su selección, la que tuvo su debut este lunes frente al Irán.

Pero lejos de irse a casa después del encuentro, el grupo de amigos decidió ir por unas cervezas, sin pensar que terminarían en un lugar muy distinto al que tenían en mente.

En una entrevista en vivo, uno de los hinchas comenzó a relatar una anécdota que habían vivido la madrugada de este martes, cuando se encontraron con unos jeques, quienes amablemente los invitaron a sus casas para tomar algo.

Cuando los turistas llegaron se dieron cuenta que estaban en unas lujosas viviendas que tenían mascotas bastantes especiales.

“Estábamos a la caza de algunas cervezas y dijeron ‘clasificaremos las cervezas’, así que saltamos a la parte trasera de su Toyota Land Cruiser y terminamos en un gran palacio. En la parte de atrás y nos mostró monos, sus pájaros exóticos. ¡Fue una locura!”, dijo Alex, quien estaba siendo entrevistado a TalkSport.

