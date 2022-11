¿Son humanos? Hinchas japoneses se quedaron a recoger basura en el estadio tras la victoria en Qatar 2022

En la cuarta fecha de Qatar 2022, la selección de Japón obtuvo el que es probablemente el triunfo más importante de su historia futbolística tras vencer al tetracampeón Alemania por 1-2.

Finalizado el partido y para terminar de coronar la memorable jornada, los hinchas del país asático sorprendieron al mundo no solo debido a su particular celebración, sino que por un humanitario gesto que sacó aplausos.

Y es que tras los dos goles que anotó el cuadro japonés ante el país europeo, se difundieron imágenes de varios fanáticos que se quedaron a limpiar con sus propias manos la basura que quedó en el Estadio Jalifa.

En registros que se viralizaron en redes sociales, aparecen los japoneses poniendo los residuos en grandes bolsas que ellos mismos habían llevado, para luego dejarlas en la zona de los contenedores de basura.

“¡Japón gana de nuevo! Después de una sorprendente derrota de Alemania hace horas, los fanáticos de Japón se quedaron, repartieron bolsas de basura y ayudaron a limpiar el estadio (una práctica en cada partido al que asistieron, incluso antes de #WorldCup2022 )”, escribió una internatua. “Esta debería ser una práctica universal”, agregó.

Otro usuario de Twitter coincidió con la mujer y expresó que “luego de que sus fanáticos se quedaron para recoger basura en el estadio. ¿Cómo no amar a este equipo”, preguntó en la red social.

Los fanáticos japoneses después de que el partido terminó ayudando a recoger la basura / Japanese fans after the match ended helping to pick up the trash #Japon #Qatar2022 #FIFAWorldCup #Alemania pic.twitter.com/g7P6LircOt

Japan wins again! After an amazing defeat of Germany hours ago, Japan fans stay behind, pass out garbage/rubbish/trash bags, & help clean the stadium (a practice at every match attended, even pre- #WorldCup2022 ). This should be a universal practice.💙🇯🇵⚽️ #thebeautifulgame pic.twitter.com/p0dLugTkvT

You dont to be a #Muslim to clean your trash behind you

Look a at this amazing behavior from #Japanese fans they are cleaning the studiom behind them even it’s not there match, not the country and not even their own trash

Wow

Salute #Japan 🫡 🇯🇵 #qatar #qat #QatarWorldCup pic.twitter.com/sUd1Tmj1Yf

