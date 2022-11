De la mano de sus jóvenes: Inglaterra aplastó a Irán en su estreno en el Mundial

Inglaterra llega como una de las grandes favoritas y no defraudó. En su estrenó en el Mundial de Qatar, la selección británica goleó 5-1 a Irán y lidera momentáneamente el Grupo B.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate buscaba dejar atrás las especulaciones sobre el rendimiento, ya que venía de varias derrotas en la UEFA Nations League y se llegó a rumorear con la salida del entrenador.

Si bien el partido fue parejo en los primeros minutos, los Campeones del Mundo en 1966 tuvieron el dominio de la pelota y lograron vulnerar el cerrojo de los asiáticos a través de Jude Bellingham, quien apareció con un cabezazo a los 35′.

Luego, Bukayo Saka aumentó la ventaja a los 43′ tras aprovechar un pivoteo de Harry Maguire y Raheem Sterling decretó el 3-0 parcial a los 46‘, resultado con el que se fueron al descanso.

En el completo, el mismo Saka pulverizó todas las esperanzas de Irán a los 62′, aunque los del Medio Oriente pudieron descontar por el ímpetu de Mahdi Taremi, principal atacante de su equipo y que se dio el lujo de anotarle a los del Reino Unido.

Sin embargo, nuevamente llegó la jerarquía de Inglaterra y Marcus Rashford puso el 5-1 a los 71′ con un remate de zurda y Jack Grealish el 6-1 a los 89′.

Finalmente, el propio Taremi decretó el 6-2 a los 102′. Sí, se jugaron 12 minutos de descuento.

Con este resultado, los europeos lideran momentáneamente su zona con tres puntos, a la espera de lo que hagan Estados Unidos y Gales.

