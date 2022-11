“Yo me las voy a llevar”: Jorge Said se encontró una bolsa de pan pita en lujoso paradero de micro en Qatar

El periodista Jorge Said vivió un divertido momento cuando realizaba un despacho para Qatar en Directo. Todo ocurrió mientras comentaba sobre los lujosos paraderos del transporte público en el país, los cuales cuentan con todo tipo de tecnología, desde aire acondicionado, pantallas, hasta asientos de calidad y enchufes para los celulares. Cuando mostraba el detalle del lugar, una bolsa solitaria llamó la atención de J.C. Rodríguez. “Llevémosla, si somos chilenos”, le dijo el animador de Chilevisión a Said, quien fue a investigarla y se encontró con dos bolsas de pan pita. “Yo me las voy a llevar porque están absolutamente selladas”, contestó.