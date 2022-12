“Táctica motivacional”: El curioso argumento de periodista español que deseó eliminación de Argentina

Juanma Rodríguez, panelista del popular programa El Chiringuito, pidió en la previa del encuentro que Croacia "le meta cuatro" a la albiceleste. Lejos de reconocer su error, apuntó a que todo se trató de una arenga. "No me des las gracias, no hace falta", comentó.