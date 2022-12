Marruecos, la selección más mundial de todas: Tiene 14 jugadores nacionalizados, incluidas sus figuras

La frialdad inolvidable de Hakimi al “picar” el balón en octavos y el brutal cabezazo de En-Nesyri en cuartos. Estos son dos de los momentos que seguramente todo Marruecos tiene en su memoria por estos días.

Los Leones del Atlas se transformaron en la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022 y ya están en semifinales, donde enfrentarán este miércoles a la poderosa Francia por un lugar en la instancia definitiva.

Si bien hay muchos aspectos para analizar, uno de los que más llama la atención es la gran cantidad de jugadores que no nacieron en el país africano, pero que están representando a la selección en una campaña histórica.

La selección con más nacionalizados

Según las estadísticas oficiales entregadas por la FIFA, Marruecos es el equipo que tiene más nacionalizados de todo el certamen con 14 futbolistas venidos de otras fronteras.

De acuerdo a un análisis publicado por The New York Times en la previa de Rusia 2018, donde los marroquíes contaban con 17 jugadores nacidos fuera de su nación, todo surgió entre 2015 y 2016 con la llegada del entrenador francés Hervé Renard, actual estratega de Arabia Saudita.

“Les explicamos que lo más importante es el espíritu de equipo. Para lograr algo en el fútbol, ​​si no tienes espíritu de equipo, no importa de dónde vengas”, dijo al citado medio.

Al asumir el cargo, su primera tarea fue convencer a Hakim Ziyech, volante zurdo que juega preferentemente por derecha y que en ese entonces deslumbraba en el Ajax de Países Bajos, donde nació e incluso llegó a jugar en sus selecciones menores.

Posteriormente, Marruecos logró una cómoda clasificación a la cita de hace cuatro años y sacó de su camino a Costa de Marfil, uno de los combinados más poderosos del último tiempo en África.

Nombres llamativos y consagrados

Por razones migratorias, gran parte del plantel que ahora dirige Walid Regragui (también nacionalizado) son de Francia, Países Bajos o Bélgica, a los que se puede sumar últimamente España.

De hecho, su gran figura, el lateral derecho del PSG Achraf Hakimi nació en la localidad de Getafe, creció en el país ibérico y se formó en las inferiores del Real Madrid, siendo nominado a las categorías menores de La Roja europea.

“Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con (Luis) De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”. afirmó.

Esas contundentes palabras fueron emitidas por el propio crack del conjunto parisino al diario Marca en la previa del choque por octavos de final del Mundial, donde Hakimi convirtió el penal que instaló a su escuadra entre los ocho mejores y mandó de vacaciones a aquella que quiso contar con sus servicios.

Otros nombres que se han consagrado en Qatar son, por ejemplo, el del arquero Bono y el de su delantero Sofiane Bouzal. El primero nació en Montreal, Canadá, mientras que el segundo fue criado en París, Francia.

Los titulares

Uno de los datos más llamativos es que en la formación de Regragui solamente tres jugadores son netamente marroquíes: El central Jawad El Yamiq, el mediocampista Azzedine Ounahi y el delantero Youssef En-Nesyri.

Si sacamos la estadística de la reciente victoria 1-0 ante Portugal, 11 de los 16 futbolistas que sumaron minutos, entre titulares y suplentes, crecieron lejos de Marruecos.

Dicho esto, en las imágenes se ha visto que todos cantan el himno con fuerza, besan el escudo cuando hacen un gol, celebran con los hinchas y sueñan con acceder a la final de un certamen que quedará para la historia.

Origen de los jugadores que actuaron ante Portugal:

Bono: Montreal, Canadá.

Achraf Hakimi: Madrid, España

Jawad El Yamiq: Jouribga, Marruecos

Roman Saïss: Bourg-de-Péage, Francia

Yahia Attiyat: Safí, Marruecos

Sofyan Amrabat: Huizen, Países Bajos

Azzedine Ounahi: Casablanca, Marruecos

Selim Amallah: Hautrage, Bélgica

Hakim Ziyech: Dronten, Países Bajos

Youssef En-Nesyri: Fez, Marruecos

Sofiane Boufal: París, Francia.

Suplentes que ingresaron vs los lusos: