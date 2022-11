“Pinche cabrón”: Kun Agüero reveló qué le dijo Canelo Álvarez en audio de WhatsApp tras polémica con Messi

La insólita polémica entre el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el futbolista argentino Lionel Messi parece no tener fin. Esto tras la molestia del pugilista por un supuesto insulto del trasandino al pisar una camiseta del elenco azteca.

Fueron varios los deportistas o cercanos al crack del PSG que salieron a defenderlo, entre los que estaba su gran amigo Sergio “Kun” Agüero, quien se “peleó” con el protagonista a través de Twitter.

Ahora, el retirado jugador reveló que la situación llegó más allá y que Álvarez le mandó un audio de WhatsApp una vez que se viralizó este escándalo que se ha tomado el Mundial de Qatar 2022.

“Me gustabas, culero”

En conversación con el streamer español Ibai Llanos, Agüero contó que el boxeador le escribió por esta red social para referirse a este bullado tema. “Cuando me mandó el audio ¿Sabes el cagazo que tenía?”, admitió.

Entrando más en detalle sobre lo que le dijo, el Kun señaló: “Veo que dice ‘Canelo: Mensaje de audio’ y dije ‘la mierda’ (…) Lo que me dijo fue así: ‘Pinche cabrón, pues me gustabas, culero'”.

“Yo le contesté bien con un mensaje de audio: ‘Señor, Canelo’, porque ‘Señor, Álvarez’ no da. ‘Escúchame, me parece que te estás equivocando. No lo conoces a Leo, me parece que en ningún momento está pisando la camiseta de México”, agregó.

El ex Manchester City profundizó en que le siguió explicando sobre esta situación, confesando que “le dije que por favor reconozca que él se equivocó. Me puso que quería que respete su opinión. Le dije que está perfecto. Yo defiendo a Leo porque es mi íntimo amigo y claramente (le dije) ‘yo respeto tu opinión y vos respeta la mía'”.

“Me puso (de emoji) manos para arriba y manos para abajo. Como que ‘ni fu ni fa’ y ahí quedó”, concluyó.