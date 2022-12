“Te lo digo acá en la cara”: Kun Agüero explota y tiene picante cruce con youtuber español

El ex futbolista argentino y actual streamer Sergio “Kun” Agüero, tuvo un fuerte cruce con el youtuber español Mario Alonso, conocido mundialmente como DjMaRiio.

Todo se dio en medio de una transmisión en vivo liderada por Ibai Llanos, en la que estaban Gerard Piqué y otros participantes de la denominada Kings League, la que involucra a grandes estrellas del gaming en Europa.

Al conectarse, el retirado delantero se molestó al ver a Mario con una camiseta de Argentina, ya que este deseó constantemente que la albiceleste quedara eliminada, especialmente después del encuentro ante Países Bajos por los cuartos de final.

“¿La verdad es que están pelotudeando, no?”, dijo Agüero, quien luego fue consultado sobre el resultado que ibérico anticipó para la final del Mundial de Qatar 2022, el cual sería favorable a Francia. “No hablo”, comentó el Kun.

Visiblemente enojado, el otrora atacante insistió en que “si hace pelotudeces, me caliento (…) Como los boludos periodistas que hablan pelotudeces”. Ante esto, el resto de los presentes aseguraron que uno debería pedirle disculpas al otro.

Fue en este instante en la que vino la respuesta más picante del trasandino: “¿Yo tengo que pedirle perdón a quién? Lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, nada más. Te lo digo acá en la cara”.

“No entiendo por qué, Kun. La verdad es que no sé qué te he hecho. Me gustaría que lo explicaras aquí”, contestó DjMaRiio.

Ante esto, Agüero insistió: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta a la gente cómo es”, mientras que el youtuber español cerró con un mensaje poco conciliador: “Bueno. Creo que no llegamos a un acuerdo”.

“Me caes para el orto” sjalsjjas te amo Sergio Kun Agüero pic.twitter.com/OjisjbHmV6 — Ernesto (@CheMadorni) December 15, 2022

¿De dónde viene la pica?

El origen del conflicto, en el que más de alguno cree que es fingido para atraer la atención en la Kings League, se dio hace exactamente una semana en la mencionada llave entre trasandinos y neerlandeses.

Una vez culminado el choque, Mario Alonso subió una foto a su Twitter, a modo de ironía, en la que se ve a los jugadores argentinos burlarse de los europeos cuando ganaron en los penales.

Molesto por esto, Agüero respondió con un “anda a jugar al FIFA, vos”, haciendo referencia a los constantes videos que sube a su cuenta el español en el que se divierte con el popular videojuego.

Anda a jugar al fifa vos . https://t.co/NjhLMQWRrv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

Sin embargo, DjMaRiio no perdonó esto y contestó de una manera muy original: “Ya jugué contigo, Kuni”, recordando la vez en la que lo humilló y le ganó 4-0 en un amistoso.