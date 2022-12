“No tengo que pedir disculpas”: Luis Suárez no se arrepiente de la mano ante Ghana en 2010

(EFE / CHV Noticias) – En la antesala de la última jornada del Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, la que se disputará este viernes, dando fin a la fase de grupos, el delantero de Uruguay, Luis Suárez, aseguró que “no tengo que pedir disculpas” por la mano crucial con la que evitó un gol a los 120′ de los cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010.

En esa ocasión, el rival de los charrúas fue la Selección de Ghana, misma que deberá enfrentar en la última fecha de esta edición de la Copa del Mundo para intentar clasificar a los octavos de final, los que están más lejos que cerca.

Tras la infracción que cometió en 2010, el arbitro de ese partido expulsó a Suárez y sancionó la pena máxima en favor de los africanos. Sin embargo, Asamoah Gyan, estrella ghanesa de ese entonces, estrelló el lanzamiento penal con el travesaño y sentenció la definición a penales.

“Yo di con la mano el balón, me expulsaron, pero el jugador que falla el penalti no soy yo. Yo no fallo el penalti. No soy responsable de eso“, valoró en la rueda de prensa el goleador uruguayo.

Uruguay venció finalmente en los tiros desde los doce pasos. “Acá, los jugadores que dicen que es una revancha tenían ocho o doce años, capaz que no lo vieron ni en imágenes” señaló la ex figura de Nacional. “El otro día fuimos a jugar con Portugal ¿Escuchaste que los portugueses hayan dicho que vamos a por una revancha?“, agregó

“Se quiere hacer todo grande, pero aquella vez fue hace doce años. Con Chiellini, (defensa italiano que mordió para después ser sancionado en Brasil 2014) cometí una cagada, le di la mano, nos abrazamos, me equivoqué. No podemos vivir con las cosas del pasado y pensar en la revancha, porque hay veces que te puede jugar una mala pasada”, finalizó.