“Pensando en cómo salir del estadio”: Hinchas llenaron de memes a Lukaku por farra monumental ante Croacia

Una decepcionante actuación tuvo la Selección de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022, luego de quedar eliminada en la primera fase tras empatar su último encuentro 0-0 ante Croacia.

Los Diablos Rojos eran grandes favoritos para llegar a la final, pero fueron incapaces de concretar sus opciones y ahora deberán mirar el resto de la cita planetaria por televisión.

En ese sentido, el centro de todos los comentarios en redes sociales fue Romelu Lukaku, delantero belga que falló cuatro ocasiones clarísimas que pudieron haber cambiado la historia.

Un derechazo al palo, un cabezazo sin arquero o el no empujar la pelota casi en la línea fueron solamente algunas de las opciones que tuvo el artillero del Inter, quien llegó entre algodones a Qatar por problemas físicos.

A raíz de esto, los usuarios lanzaron sus creativos memes en los que algunos lamentaron los desperdicios del atacante, aunque otros festinaron porque derechamente hay un candidato menos en al lucha por la copa.

La WWE, Los Simpson o videos muy antiguos fueron algunos de los posteos que inundaron Twitter.

De Bruyne, Hazard and Courtois to Lukaku in the dressing room

pic.twitter.com/qAsVim0V91

— Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022