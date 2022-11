“No tenemos miedo de las consecuencias”: Manuel Neuer confirmó que utilizará un brazalete en favor de los derechos Lgtb+

(EFE / CHV Noticias) – El arquero y capitán de la Selección de Alemania, Manuel Neuer, confirmó este sábado que en la inauguración del Grupo E, del Mundial de Fútbol de la Fifa Qatar 2022, portará el brazalete arcoíris que reivindica los derechos LGTB+ durante el partido del próximo miércoles frente a Japón.

El alemán de 26 años, quien se consagró campeón junto a su selección en la Copa del Mundo de Brasil en 2014, reveló en su primera conferencia de prensa desde que llegó al país anfitrión de la competencia, que el utilizará el brazalete “One Love”.

La figura del Bayern Munich, al ser consultado por decisión, respondió que “sí, lo llevaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias”

“Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros”, añadió.

“Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa”, explicó el capitán de la selección alemana, que además de Japón, también comparte grupo con España y Costa Rica.