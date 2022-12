El día que Mbappé ninguneó a Sudamérica con ácida crítica: “El fútbol no está tan avanzado como en Europa”

Kylian Mbappé es sin duda la gran figura de la Selección de Francia, escuadra que clasificó este miércoles a la final del Mundial de Qatar 2022 tras derrotar 2-0 a Marruecos en un disputado partido.

Con cinco goles en seis encuentros, el delantero buscará ser bicampeón de la cita planetaria este domingo, cuando se enfrente a la Argentina de Lionel Messi y compañía.

Justamente, la albiceleste es el equipo que mejor representó a Sudamérica, continente que el crack del PSG analizó a nivel futbolístico hace algunos meses y donde entregó picantes declaraciones que hasta hoy son recordadas.

Específicamente, Mbappé concedió una entrevista a TNT Sports Brasil en la que aseguró que el equipo trasandino y Brasil eran grandes candidatos, aunque apuntó a que en Europa tenían “una ventaja”.

“La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos (los) de Nations League, por ejemplo”, señaló el atacante de 24 años en ese momento.

Sin embargo, lo más polémico vino después, ya que afirmó que Argentina y los pentacampeones “no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

“Es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, agregó.

Las declaraciones fueron revividas en redes sociales apenas se confirmó que Donatello estará en la final del domingo contra Lionel Messi y compañía, donde algunos hinchas tienen sangre en el ojo.

"En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo son siempre europeos los que ganan", dijo Mbappé.

Argentina tiene la oportunidad de demostrar el domingo si Mbappe tuvo razón al decir que en “Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”. pic.twitter.com/tOwmt9cONq

mbappé diciendo que el fútbol de sudamerica no es bueno y ahora se va a enfrentar a la final con argentina kjjj deseo con todas mis fuerzas que ganemos así humillamos a éste bobo

Ya dimensionamos que no solo es Argentina vs Francia? Messi vs Mbappe? Es Conmebol contra UEFA. Sudamérica contra europa. Se viene la final más hpta de los últimos 20 años

— Alejandro (@alejonorrea) December 15, 2022