“Pierdo la cabeza”: 5 jugadores de Corea del Sur se apellidan Kim y las redes explotaron por la confusión

Este jueves, Corea del Sur y Uruguay abrieron los fuegos del Grupo H, denominado como el “grupo de la muerte”, en el Mundial de Fútbol de la FIFA, Qatar 2022.

Finalmente, la Garra Charrúa no pudo abrir el marcador y empató a cero con los asiáticos, quedando a la espera su futuro desempeño en la fase de grupos.

Y aunque el partido ya terminó, quedará en la memoria de los relatores y espectadores por un particular detalle.

Es que tanto el portero como los defensores de Corea comparten el mismo apellido, por lo que no se hizo tan fácil relatar el encuentro.

Se trata de Kim Seung-gyu (1), Kim Jin-su (3), Kim Min-Jae (4), Kim Moon-hwan (15) y Kwon Kyung-won (19).

Además, en la selección surcoreana también había otros dos jugadores que se apellidan Hwang: Hwang In-beom (6) y Hwang Ui-jo (16).

Por esa razón hubo confusión en el partido y, por supuesto, este suceso dejó divertidos memes que hacían alusión al alcance de nombres.

Teacher: "Don't worry, the exam will be easy."

Exam: "On which position does Kim play?" pic.twitter.com/XbLmffoTCX

— Troll Football (@TrollFootball) November 24, 2022