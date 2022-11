“¿Está jugando?”: Redes festinaron con actuación de Hernán Galíndez en el arco de Ecuador

Este domingo comenzó el Mundial de Qatar 2022 con una espectacular ceremonia de apertura y un primer partido de fútbol que enfrentó a las selecciones de Ecuador y Qatar y que terminó con el triunfo del equipo latinoamericano con una ventaja de 2 a 0.

Si bien el desempeño de los ecuatorianos les permitió un primer triunfo, los internautas no dejaron pasar la actuación de Hernán Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano que jugó en la Universidad de Chile durante 2022, club donde alcanzó a militar durante escuetos seis meses.

Y es que a juicio de los usuarios de Twitter, Galíndez no habría tenido una participación relevante durante el encuentro, por lo que hicieron una diversidad de memes en alusión a que su presencia no se habría notado en el partido.

Esto lo asocian con el pasivo desempeño que Qatar tuvo en el encuentro. Según el sitio estadístico Sofascore, el equipo local realizó cero tiros contra el arco ecuatoriano, por lo que la presencia de Galíndez no habría sido la más fundamental del enfrentamiento.

Es por eso que Twitter se llenó de memes y publicaciones en alusión a la escaza participación del arquero de la selección ecuatoriana en el partido debut de la copa del mundo.

This is literally Ecuador’s Hernán Galíndez in the first half. #FIFAWorldCup https://t.co/9vZ49Ehf23

— julian j. (@julianmenez) November 20, 2022