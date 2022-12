Desde el mejor jugador al máximo goleador: Estos son los futbolistas más destacados del Mundial Qatar 2022

Este domingo finalizó la fiesta futbolera más importante de todas, el Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde Argentina se alzó con el título de Campeón del Mundo. Sin embargo, la competencia también premió a los jugadores más destacados del torneo.

De esa manera, el crack argentino, Lionel Messi, se quedó con el premio al Mejor Jugador del Mundial, tras ser la pieza fundamental de su selección en las llaves definitorias, donde se convirtió en el primer jugador de la historia que anota goles desde octavos de final hasta la Gran Final.

Our @adidas Golden Ball Award winner! #FIFAWorldCup | #Qatar2022

Los premios para los jugadores de la albiceleste no pararon, ya que el Guante de Oro, que distingue al mejor portero de la competencia, se lo quedó Emiliano “El Dibu” Martínez, quien tuvo actuaciones heroicas, es especial en las definiciones por penales frente a Países Bajos y Francia.

El mediocampista Enzo Fernández también alcanzó premio y se posicionó como el Golden Boy de la fiesta mundialera, que sobresalta al mejor jugador Sub-21 de la copa. Se hizo de este reconocimiento después de entrar frente a México, anotar un golazo, y no soltar la titularidad.

Por último, el francés Kilyan Mbappé recibió un trofeo de consuelo, ya que no pudo alcanzar la gloria por segunda vez consecutiva al perder la final. Sin embargo, en el último partido anotó un hat-trick y se convirtió en el máximo goleador de mundial disputado en el país árabe.

The @adidas Golden Boot Award goes to Kylian Mbappe! 👏#Qatar2022's top goalscorer 📊

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022