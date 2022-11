[EN VIVO] Qatar 0-2 Ecuador: La Tricolor aumenta la ventaja en el estreno del Mundial

Este domingo 20 de noviembre inició oficialmente el Mundial de Qatar 2022, el cual apunta a ser de los más espectaculares de la historia y que tuvo un partidazo en su estreno.

Los anfitriones recibieron a Ecuador en el comienzo del Grupo A, zona que también completan Países Bajos y un golpeado Senegal que no tendrá a su gran figura: Sadio Mané.

A los 3 minutos, el delantero Enner Valencia abría la cuenta con un cabezazo, pero el VAR consideró que había posición adelantada en una jugada previa y anuló el tanto.

La Tricolor no bajó los brazos y a los 14′ el guardameta Saad Al-Sheeb cometió un claro penal, el cual fue cobrado por el árbitro y aprovechado por el propio Valencia.

De ahí en más, los sudamericanos controlaron las acciones y buscaron aumentar la ventaja a través de Romario Ibarra y Michael Estrada, aunque sus remates se fueron muy desviados de la portería qatarí.

Eso hasta los 30′, cuando nuevamente Valencia apareció con un brutal testazo tras un centro notable de Ángelo Preciado, desatando la alegría de los casi 4 mil hinchas ecuatorianos presentes en el estadio y colocando el 2-0 con el que se fueron al descanso.

La primera gran oportunidad en el complemento fue a los 54′ tras un error en la salida de los locales, quienes perdieron la pelota y dejaron solo a Romario Ibarra, pero su remate fue contenido por el arquero Al-Sheeb.

Los dirigidos por Félix Sánchez intentaron reducir las diferencias, pero mostraron serias falencias especialmente cuando intentaban salir jugando.

A los 78′ Ecuador armó una buena jugada asociada que Jeremy Sarmiento terminó desperdiciando. Sin embargo, todo estaba invalidado por una posición adelantada.

Los equipos definieron sus formaciones, donde el entrenador de los asiáticos, Félix Sánchez, no se guardó nada en busca de los primeros tres puntos.

📄 Starting XI for our 🇶🇦 national team in tonight’s #FIFAWorldCup opener against Ecuador

All the best to #AlAnnabi! 💪 #AllForAlAnnabi #Qatar2022 pic.twitter.com/pte0mEVSCE

— Qatar Football Association (@QFA_EN) November 20, 2022