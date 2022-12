“Voy a Chile a comer pescado”: El divertido momento de Roberto Cox con cantante argentino La Mona Jiménez

Un divertido momento vivió el periodista y enviado especial al Mundial de Qatar 2022, Roberto Cox, en la previa de la tremenda final entre Argentina y Francia. Despachando para CHV Noticias AM, el comunicador se topó con el popular cantante trasandino, La Mona Jiménez, quien es una verdadera celebridad en su tierra. El intérprete envió un cariño a nuestro país y reconoció que “siempre voy a Chile a comer pescado y (a tomar) vino. Siempre me atienden y me reciben con todos los brazos abiertos”.