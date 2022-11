Arrancó el Grupo G: Suiza superó a Camerún por la cuenta mínima en su debut en el mundial de Qatar 2022

En la quinta jornada del Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, arrancó el Grupo G con un encuentro donde se midieron fuerzas bastante parejas, pero que finalmente terminó con una victoria de la Selección de Suiza sobre Camerún por 1-0.

Quien abrió y sentenció el marcador definitivo fue el delantero Breel Embolo, quien tras un centro potente de Xherdan Shaqiri, apareció en el punto penal y la mandó dentro de la portería contraria a los 48 minutos.

El partido fue peleado de principio a fin y ambos elencos se compartieron la posesión del balón, así como las ocasiones claras. Sin embargo, después del primer tanto no pudieron seguir ampliando las diferencias.

De esta manera, los suizos se posicionan en el primer lugar del Grupo G, a la espera de lo que hagan Brasil y Serbia, quienes se medirán la tarde de este jueves a las 16:00 horas.

Por otro lado, la siguiente fecha de este grupo se empezará a disputar el próximo lunes y las Cruces Rojas deberán enfrentar a la Verde Amárela, mientras que los serbios harán lo propio frente a los africanos.

🪄🇨🇭 Always delivering for his country

#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/4X0HdOcHkf

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022