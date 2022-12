“What are you talking about?”: El divertido descargo de niño hincha argentino con Roberto Cox

Son cosas que pasan en la televisión en vivo y que, en este caso, causó más de una carcajada a quienes pudieron verlo en directo.

Todo se desarrolló en un despacho que el periodista Roberto Cox realizó desde Qatar para CHV Noticias, tomando el pulso a las calles de cara al partido entre Argentina y Croacia por el paso a la final del Mundial.

En ese contexto, Cox comenzó a conversar con un hincha croata y otro argentino. Pero pronto fue interrumpido por dos niños oriundos de Rosario, Argentina, quienes quisieron dar a conocer sus opiniones sobre el duelo.

De esa manera, el periodista le preguntó sus nombres, mientras ellos, además, saludaron al europeo que estaba en cámara. En ese instante, el hombre le dio la mano a uno de los pequeños porque se llamaba igual que un futbolista.

Fue así como uno de los niños pidió la palabra y el micrófono, a lo que Cox le dijo “¿qué quieres decir amigo? Mirando a la cámara porque que te están mirando en Chile”.

Ante esto, el niño señaló lo siguiente: “What are you talking about? Modric is literally a f*cking bastard…” (¿Qué estás diciendo? Modric es literalmente un estúpido bastardo).

Así fue interrumpido por el profesional, entre risas, pidiéndole moderar su lenguaje.

“¡No! Sin decir garabatos, por favor, ¡estamos en vivo! Sin decir malas palabras, sin decir malas palabras ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, está bien… pero siempre con respeto”, agregó Cox sobre esta inédita situación.

Revisa el divertido momento a continuación: