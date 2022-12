DT de Marruecos responde críticas por su estilo defensivo: “Le voy a decir a Infantino que les dé un punto”

El entrenador de la Selección de Marruecos, Walid Regragui, se refirió a los diferentes estilos de juego que han mostrado las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Los Leones del Atlas han sido criticados por su esquema defensivo, donde se preocupan más que nada de aguantar las embestidas rivales y salir con todo en un contragolpe fulminante, lo que hasta ahora les ha funcionado a la perfección.

En la conferencia de prensa previa al duelo decisivo ante Francia, el estratega marroquí fue consultado sobre la posesión de balón y la posibilidad de administrar la pelota más tiempo que los galos.

“Lo haremos como sabemos”, aseguró el técnico, quien luego subió un poco más el tono: “¡Cómo les hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino (presidente de la FIFA) que les dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión”.

“Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Si nos dan (la pelota) pues bien, ya veremos y haremos lo que sea para que no nos ganen. No creo que nos dejen la posesión”, agregó.

Comparación con el Manchester City

Regragui no se quedó y mencionó a un equipo que tiene tenencia efectiva del balón. “El Manchester City tiene el 70%, ¿pero han visto los jugadores que tiene? Con Kevin de Bruyne y Bernardo Silva vas a tener la pelota”.

“Se habla del tiki-taka cuando tienes a jugadores que pueden, eso está bien. Ya sé que los europeos critican nuestro juego”, continuó el técnico de 47 años.

Por último, el entrenador recalcó en que “tenemos ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo. Mira Francia contra Inglaterra, menos posesión pero ganaron. Son los mejores. La Francia de 2018 me hizo soñar”.