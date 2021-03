Un 13 de junio de 2020, Ignacio González fue víctima de un brutal robo a metros de su trabajo, luego que desconocidos lo abordaran para sustraerle su mochila y posteriormente lo apuñalaran sin que la víctima opusiera resistencia.

A casi 10 meses del delito, la familia del joven denuncia un nulo avance en el caso. De hecho, la madre de Ignacio, Jessica Fernández, indicó que hasta ahora “no hay nada en la carpeta investigativa (…), y a ellos nosotros le dimos patente de un auto que tenía similares característica (al involucrado en el robo), y tampoco han hecho averiguación de ese auto”.

Mientras que el tío de la víctima, Patricio Suárez, enfatizó en que “si fuera hijo, nieto o sobrino, de algún senador, diputado o empresario de mucho dinero en este país, el asesino de Ignacio hubiese estado tras las rejas en menos de 24 horas”. Hasta el día de hoy, la familia afectada por este fatal “abordazo” aún vive en la incertidumbre. “Sentimos que no hay justicia para la gente que no tiene recursos y que no tiene poder en este país”, agregó Patricio. CHV Noticias solicitó una entrevista con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de caso, desde donde indicaron que están a la espera de la Brigada de Homicidios de la PDI. Mientras que la PDI indicó que el suceso se trata de una investigación cerrada, por tanto no pueden referirse al tema.