Luego que CHV Noticias revelara que la Municipalidad de Santiago piensa otorgar 1.000 permisos para comerciantes ambulantes, tanto el gobierno como el comercio establecido criticaron la medida, argumentando que tendrá repercusiones en la seguridad de la comuna. Los nuevos comerciantes, que festejan la medida, serían ubicados en zonas que actualmente están despejadas, como el Barrio Lastarria, aunque ahí no ha caído bien esto. Y es que si bien indican que la persona que tendrá su nuevo permiso trabajará bien, el problema es “lo que atrae”. Entre las principales incertidumbres que tienen los locatarios del barrio patrimonial se encuentran las disputas territoriales entre los comerciantes ambulantes. Por otro lado, en cuanto a las zonas que tendrían los permisos están el sector del Parque O’higgins, las cercanías al cerro Santa Lucía, Paseo Ahumada, Huérfanos y Paseo Banderas. Aunque los cuestionamientos no han sido pocos, la Municipalidad defiende su idea. “La política de solamente prohibición o mirar para el lado respecto a esto no dio buenos resultados. Es por ello que nuestra apuesta es por el ordenamiento y la regulación”, aseguró la alcaldesa Irací Hassler, lo que fue comentado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.