10 años después de los atentados de Nueva York y Washington, el gobierno de Obama anunciaba que su gran objetivo había sido cumplido: La muerte de Osama bin Laden. Pero, ¿quién fue finalmente el verdadero autor de los atentados? ¿Sabemos todo lo que pasó realmente hace 20 años? El 11 de septiembre de 2001, fuimos testigos de un hecho que cambió el paradigma internacional, ya que por primera vez en la historia, Estados Unidos enfrentaba a un enemigo que no era un país ni un estado. De esa manera, supimos lo que era Al Qaeda. Juan Gabriel Valdés, en ese entonces embajador de Chile ante las Naciones Unidas, cruzó la calle que separaba su edificio de las torres, para ser testigo de este increíble suceso. “Ninguno de nosotros había oído hablar de Al Qaeda antes del 11 de septiembre”, asegura. La Operación Libertad Duradera en tierras afganas comenzó el 7 de octubre de 2001, dando paso a años de máxima tensión en que Estados Unidos intentaba convencer al mundo de que era necesario invadir Irak y comenzar una guerra en un territorio donde supuestamente se almacenaban armas de destrucción masiva. Ante las Naciones Unidas, Bush presionó a los países que conformaban el Consejo de Seguridad para que respaldaran su idea, entre ellos Chile. Sin embargo, Ricardo Lagos, quien fue presidente de Chile en 2001, revela que el mandatario estadounidense le dijo que “si no me das el voto, yo voy a la guerra sin acuerdo del Consejo de Seguridad”. Pese a la insistencia, Lagos plantea que se negó rotundamente, y “ahí fue cuando cambió inmediatamente y me dijo ‘gracias Mr. President‘”. De igual manera, Irak fue invadido por las fuerzas estadounidenses. A 20 años de su conmemoración, aún hay voces que indican que la caída de las Torres Gemelas tiene una verdad oculta. Para algunos, Estados Unidos había sido avisado de lo que ocurriría, o incluso que estuvo detrás de esto; otros esgrimen teorías físicas respecto de la supuesta imposibilidad de que el hierro de los edificios hiciese colapsar las estructuras. La última controversia tiene que ver con el rol que habría jugado Arabia Saudita, principal socio comercial de EE.UU. en medio oriente, en la protección de los terroristas que secuestraron los aviones. Los familiares de las víctimas piden que el presidente Joe Biden desclasifique archivos que podrían probar esta versión.